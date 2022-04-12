Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:15

«Динамо» подписало 17-летнего камерунского полузащитника с российским паспортом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Оливье Кенфак (слева).
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Оливье Кенфаком.

Соглашение с 17-летним футболистом действует до мая 2024 года. Родители Кенфака — этнические камерунцы, отец игрока работает в России много лет, у самого футболиста есть российский паспорт.

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, Кенфак успешно прошел просмотр и будет выступать за молодежную команду.

Ранее Кенфак играл за клуб по пляжному футболу «Спартак-Анапа».

Источник: https://t.me/fcdynamo/5806
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Она уволена из сборной». Россиянка Шаботова навсегда лишена возможности выступать за Украину
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нужно иметь совесть, чтобы такое говорить!». Экс-президент «Локо» резко отреагировал на слова Цорна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости