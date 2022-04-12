«Динамо» подписало 17-летнего камерунского полузащитника с российским паспортом
«Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Оливье Кенфаком.
Соглашение с 17-летним футболистом действует до мая 2024 года. Родители Кенфака — этнические камерунцы, отец игрока работает в России много лет, у самого футболиста есть российский паспорт.
Как сообщает пресс-служба бело-голубых, Кенфак успешно прошел просмотр и будет выступать за молодежную команду.
Ранее Кенфак играл за клуб по пляжному футболу «Спартак-Анапа».
Источник: https://t.me/fcdynamo/5806
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