Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное возвращение полузащитника Антона Миранчука в ближайших турах.

«Это очень хорошо, что Антон скоро вернется. Самое главное, чтобы он как можно быстрее набрал форму. Увидим, как повлияет его возвращение на игру. Конечно, сначала будет тяжело. Ему будут давать немного игрового времени. Но нужно как можно быстрее вернуться в игровой ритм и почувствовать себя уверенным после травмы», — сказал Булыкин «СЭ».

С осени Миранчук восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение московского клуба в конце ноября.