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Бывший форвард «Спартака» Прудников находится на просмотре в «Кайсаре»

18:14
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Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников может продолжить свою карьеру в Казахстане. 30-летний футболист проходит просмотр в «Кайсаре», сообщает официальный Twitter клуба.

Последним клубом игрока был белорусский «Витебск». Он становился серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака», воспитанником которого и является.

«Кайсар» в прошлом сезоне занял 6-е место в rазахстанской премьер-лиге.

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