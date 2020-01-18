Бывший форвард «Спартака» Прудников находится на просмотре в «Кайсаре»
18:14
Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников может продолжить свою карьеру в Казахстане. 30-летний футболист проходит просмотр в «Кайсаре», сообщает официальный Twitter клуба.
#кызылорда #спорт Бывший форвард московского «Спартака» присоединился к клубу КПЛ https://t.co/3cGlCch5rV— ФК Кайсар (@fckaysarkz) January 18, 2020
Последним клубом игрока был белорусский «Витебск». Он становился серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака», воспитанником которого и является.
«Кайсар» в прошлом сезоне занял 6-е место в rазахстанской премьер-лиге.
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