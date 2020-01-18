Бывший форвард «Спартака» Прудников находится на просмотре в «Кайсаре»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников может продолжить свою карьеру в Казахстане. 30-летний футболист проходит просмотр в «Кайсаре», сообщает официальный Twitter клуба.

Последним клубом игрока был белорусский «Витебск». Он становился серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака», воспитанником которого и является.

«Кайсар» в прошлом сезоне занял 6-е место в rазахстанской премьер-лиге.