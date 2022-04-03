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«Были все предпосылки, чтобы пригласить Карасева к монитору». Николаев — о желтой карточке Бека-Бека

Николаев прокомментировал судейство в матче «Локомотив» — «Спартак»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» — «Спартаком» с нарушением полузащитника хозяев Алексиса Бека-Бека.

«В таких моментах должна быть последовательность. В игре «Арсенала» и «Ахмата» в похожей ситуации Виталия Мешкова пригласили посмотреть монитор, и он изменил свое решение, показал красную карточку. Здесь тоже были все предпосылки для того, чтобы пригласить Карасева к монитору. Я за последовательность. Нужно, чтобы в таких похожих ситуациях выносились одинаковые решения», — сказал Николаев «СЭ».

В середине первого тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ главный арбитр встречи Сергей Карасев показал желтую карточку полузащитнику «Локомотива» Бека-Бека за фол на хавбеке красно-белых Кристофере Мартинсе Перейре.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Николаев
4
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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