Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» — «Спартаком» с нарушением полузащитника хозяев Алексиса Бека-Бека.

«В таких моментах должна быть последовательность. В игре «Арсенала» и «Ахмата» в похожей ситуации Виталия Мешкова пригласили посмотреть монитор, и он изменил свое решение, показал красную карточку. Здесь тоже были все предпосылки для того, чтобы пригласить Карасева к монитору. Я за последовательность. Нужно, чтобы в таких похожих ситуациях выносились одинаковые решения», — сказал Николаев «СЭ».

В середине первого тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ главный арбитр встречи Сергей Карасев показал желтую карточку полузащитнику «Локомотива» Бека-Бека за фол на хавбеке красно-белых Кристофере Мартинсе Перейре.