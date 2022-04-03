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Жуков: «Если «Спартак» будет так дальше играть, то есть шансы на вылет»

Жуков считает, что «Спартак» может вылететь из РПЛ по итогам сезона
Карен Саркисян
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива» (0:1) в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Условия, конечно, не самые простые, но матч был неплохим, — приводит слова Жукова ТАСС. — Матч был равным, «Локомотиву» повезло, один удар в створ ворот и гол. Если «Спартак» будет так дальше играть, то есть шансы на вылет».

Матч проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но была перенесена на 45 минут из-за снегопада. Единственный мяч в игре на 85-й минуте забил нападающий хозяев Вильсон Изидор.

После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Локомотив» с 37 баллами располагается на пятой позиции.

Источник: https://tass.ru/sport/14264921

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вильсон Изидор
0

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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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