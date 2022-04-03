Жуков: «Если «Спартак» будет так дальше играть, то есть шансы на вылет»

Жуков считает, что «Спартак» может вылететь из РПЛ по итогам сезона

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива» (0:1) в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Условия, конечно, не самые простые, но матч был неплохим, — приводит слова Жукова ТАСС. — Матч был равным, «Локомотиву» повезло, один удар в створ ворот и гол. Если «Спартак» будет так дальше играть, то есть шансы на вылет».

Матч проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но была перенесена на 45 минут из-за снегопада. Единственный мяч в игре на 85-й минуте забил нападающий хозяев Вильсон Изидор.

После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Локомотив» с 37 баллами располагается на пятой позиции.