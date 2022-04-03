Руслан Пименов поделился эмоциями от матча «Локомотива» со «Спартаком»

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал матч команды против «Спартака» (1:0) в 23-м туре Тинькофф РПЛ.

«Стоило ли играть при таком количестве снега? Перед матчем я говорил, что не стоит играть. Второй тайм показал, что я был не прав, признаю ошибки. Вышестоящие люди знали, что снегопад, видимо, прекратится, правильно, что провели матч.

Во втором тайме «Локомотив» был активнее, но это проблемы «Спартака» — убрали [Зелимхана] Бакаева, команда потеряла остроту. «Локомотив» был лучше во втором тайме, использовал моменты, поэтому заслужил победу», — цитирует Пименова ТАСС.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 22 матчах. «Спартак» идет на 10-й строчке с 27 очками.