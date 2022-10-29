«Ахмат» — «Ростов»: Комличенко сравнял счет
Форвард «Ростова» Николая Комличенко отметился голом в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1, второй тайм).
Футболист забил на 74-й минуте. Это 7-й гол футболиста в 14 турах чемпионата России.
Ранее у «Ахмата» на 14-й минуте забил Мохамед Конате.
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|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
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|
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|30.10
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|
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|30.10
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|
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