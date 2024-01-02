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Босниец Челикович рассказал, что в России чувствует себя в полной безопасности

Виктория Кравченко
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Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович рассказал о впечатлениях от жизни в России.

«Невероятный город, прекрасные люди. Сложно даже представить, что где-то тебя могут настолько тепло встретить. Профессионализм чувствуется в каждой детали, в отношении к тебе. Перед переходом я разговаривал со множеством футболистов, игравших и играющих в России, с теми, кто здесь живет, и каждый меня убеждал — здесь нечего бояться. И это действительно так, чувствую себя в полной безопасности в России», — сказал Челикович «РБ Спорт».

24-летний босниец перешел в грозненский клуб из «Тузлы Сити» на правах аренды до конца сезона. В этом сезоне он провел 18 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yasmin-chelikovich-v-rossii-chuvstvuyu-sebya-v-polnoj-bezopasnosti/
ФК Ахмат
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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