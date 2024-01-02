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Сегодня, 13:14

«Спартак» занимается поиском вариантов аренды для Зорина и Лайкина

Виктория Кравченко
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Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» планирует отдать в аренду полузащитников команды Даниила Зорина и Максима Лайкина, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболисты, скорее всего, полетят на первый сбор «Спартака».

На дальнейшей судьбе игрока красно-белых Павла Мелешина может сказаться покупка клубом нового форварда. Скорее всего, он уйдет в аренду.

20-летний Лайкин в этом сезоне сыграл в трех матчах за основную команду и не отметился результативными действиями. Зорин не сыграл ни одного матча за «Спартак» в нынешнем сезоне.

Ранее Мелешин был отзаявлен из состава «Спартака», его имени нет в списке команды на сайте РПЛ, однако он может быть заявлен по списку, как молодой игрок и иметь возможность выступать за основной состав красно-белых.

В этом сезоне 19-летний Мелешин провел за «Спартак» 8 игр и отметился 1 голом.

Команда выйдет из отпуска 19 января. Несколько дней игроки будут проходить медицинское обследование. 22 января футболисты отправятся на сбор в ОАЭ.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-ishet-varianty-arendy-dlya-zorina-i-laikina-320650/
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
Павел Мелешин
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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