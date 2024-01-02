«Спартак» занимается поиском вариантов аренды для Зорина и Лайкина

«Спартак» планирует отдать в аренду полузащитников команды Даниила Зорина и Максима Лайкина, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболисты, скорее всего, полетят на первый сбор «Спартака».

На дальнейшей судьбе игрока красно-белых Павла Мелешина может сказаться покупка клубом нового форварда. Скорее всего, он уйдет в аренду.

20-летний Лайкин в этом сезоне сыграл в трех матчах за основную команду и не отметился результативными действиями. Зорин не сыграл ни одного матча за «Спартак» в нынешнем сезоне.

Ранее Мелешин был отзаявлен из состава «Спартака», его имени нет в списке команды на сайте РПЛ, однако он может быть заявлен по списку, как молодой игрок и иметь возможность выступать за основной состав красно-белых.

В этом сезоне 19-летний Мелешин провел за «Спартак» 8 игр и отметился 1 голом.