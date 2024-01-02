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Сегодня, 12:42

Талаев сообщил, что голкипером «Ростова» Медведевым интересуются другие клубы

Виктория Кравченко
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Агент Андрей Талаев сообщил, что вратарем «Ростова» Никитой Медведевым интересуются другие клубы. Футболист не хочет покидать команду Валерия Карпина.

«Пока «Ростов» не предлагает продление контракта. Интерес от других клубов есть, но для Никиты приоритетный вариант — «Ростов», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Медведев провел с командой 7 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Никита Медведев
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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