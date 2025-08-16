«Спартак» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 16 августа

Началась прямая трансляция матча пятого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит». Стартовый свисток игры на «Лукойл Арене» в Москве — в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Спартак» — «Зенит» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт холдинга matchtv.ru. Также эфир федерального спортивного телеканала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

Предыдущим соперником спартаковцев был «Локомотив» (2:4), а зенитовцев — «Ахмат» (0:1).