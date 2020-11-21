Бериша — о матче с «Зенитом»: «Могли сделать больше, завершить игру победой»
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился эмоциями после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2). Хавбек оформил дубль в этой встрече.
— «Зенит» хороший соперник. Но мы могли сделать больше, завершить игру победой, — сказал Бериша в эфире «Матч Премьер». — Против «Зенита» нелегко играть. Если мы будем продолжать в таком же духе, то будем только двигаться вверх. Что мы и должны делать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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