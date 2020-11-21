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Бериша — о матче с «Зенитом»: «Могли сделать больше, завершить игру победой»

18:35
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился эмоциями после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2). Хавбек оформил дубль в этой встрече.

— «Зенит» хороший соперник. Но мы могли сделать больше, завершить игру победой, — сказал Бериша в эфире «Матч Премьер». — Против «Зенита» нелегко играть. Если мы будем продолжать в таком же духе, то будем только двигаться вверх. Что мы и должны делать.

Ахмат — Зенит

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