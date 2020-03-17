РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Беленов получил памятную футболку за 100-й сыгранный матч в составе «Уфы»

19:32
Теги:

Голкипер «Уфы» Александр Беленов получил памятную футболку после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (0:0). Для 33-летнего вратаря эта игра стала 100-й в составе уфимцев.

В текущем сезоне Беленов провел 22 матча за «Уфу» и пропустил 14 голов.

Футболист выступает за уфимцев с 2017 года.

ЦСКА — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир