Беленов получил памятную футболку за 100-й сыгранный матч в составе «Уфы»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов получил памятную футболку после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (0:0). Для 33-летнего вратаря эта игра стала 100-й в составе уфимцев.

В текущем сезоне Беленов провел 22 матча за «Уфу» и пропустил 14 голов.

Футболист выступает за уфимцев с 2017 года.