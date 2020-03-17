Беленов получил памятную футболку за 100-й сыгранный матч в составе «Уфы»
19:32
Голкипер «Уфы» Александр Беленов получил памятную футболку после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (0:0). Для 33-летнего вратаря эта игра стала 100-й в составе уфимцев.
В текущем сезоне Беленов провел 22 матча за «Уфу» и пропустил 14 голов.
Футболист выступает за уфимцев с 2017 года.
Перед началом сегодняшней тренировки голкиперу ФК «Уфа» Александру Беленову вручили памятную футболку за 100-й сыгранный матч в составе нашей команды.— ФК УФА (@UfaFc) March 17, 2020
Напомним, юбилейную игру Александр провел с ПФК ЦСКА, в которой он не пропустил и был признан лучшим игроком матча. pic.twitter.com/lnpUieliPk