Баженов — о фоле на Мартинсе: «По фото — чистая красная, а в динамике — «оранжевая»
Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов прокомментировал матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1). Единственный гол на 85-й минуте забил Вильсон Изидор.
«Эпизод с участием Мартинс и Бека Бека? Мне кажется, Бека Бека убирал ногу, не хотел причинить травму — если б шел до конца, то сломал бы ногу Мартинса, — цитирует Баженова metaratings.ru. — Может, это сыграло роль при вынесении желтой карточки. По фото — чистая красная, а в динамике — «оранжевая». Карасев лучше знает.
Отмененный гол Промеса? Очередной раз говорю: давайте введем правило, чтобы судьи комментировали, почему происходят те или иные решения. Сначала говорят перед игрой, что нет офсайдных линий ВАРа, потом оказывается, что ВАР работает. Так объясните это — секунд 30 потратьте. Кто будет не в состоянии объяснить решения — мы это и поймем. Тогда будут судить те, кто в состоянии их объяснять.
Смог ли Мозес заменить Айртона? Нет, он очень плохо сыграл. Это вообще другой игрок. Это не его фланг, да и выключился будто бы. Айртона же тяжело заменить, а на данный момент — вообще некем. При всем уважении, и Айртон — не суперигрок, но сейчас и его не заменить.
И это не фланг Мозеса. Не проснулся он сегодня. У него бывает такое в чемпионате России — на поле, но не приехал, где-то в своем мире находится. Того Мозеса, которого мы знаем, — сегодня не было".
Матч «Локомотива» и «Спартака» был перенесен на час вперед из-за сильного снегопада. По этой причине на матче не работали офсайдные линии ВАР. Однако гол Промеса был отменен после ВАР из-за офсайда.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0