Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов прокомментировал матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1). Единственный гол на 85-й минуте забил Вильсон Изидор.

«Эпизод с участием Мартинс и Бека Бека? Мне кажется, Бека Бека убирал ногу, не хотел причинить травму — если б шел до конца, то сломал бы ногу Мартинса, — цитирует Баженова metaratings.ru. — Может, это сыграло роль при вынесении желтой карточки. По фото — чистая красная, а в динамике — «оранжевая». Карасев лучше знает.

Отмененный гол Промеса? Очередной раз говорю: давайте введем правило, чтобы судьи комментировали, почему происходят те или иные решения. Сначала говорят перед игрой, что нет офсайдных линий ВАРа, потом оказывается, что ВАР работает. Так объясните это — секунд 30 потратьте. Кто будет не в состоянии объяснить решения — мы это и поймем. Тогда будут судить те, кто в состоянии их объяснять.

Смог ли Мозес заменить Айртона? Нет, он очень плохо сыграл. Это вообще другой игрок. Это не его фланг, да и выключился будто бы. Айртона же тяжело заменить, а на данный момент — вообще некем. При всем уважении, и Айртон — не суперигрок, но сейчас и его не заменить.

И это не фланг Мозеса. Не проснулся он сегодня. У него бывает такое в чемпионате России — на поле, но не приехал, где-то в своем мире находится. Того Мозеса, которого мы знаем, — сегодня не было".

Матч «Локомотива» и «Спартака» был перенесен на час вперед из-за сильного снегопада. По этой причине на матче не работали офсайдные линии ВАР. Однако гол Промеса был отменен после ВАР из-за офсайда.