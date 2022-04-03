Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак» в чемпионате

Матч против «Локомотива» (0:1) стал для Квинси Промеса 144-м за «Спартак» в чемпионатах России.

Голландец обогнал Дмитрия Аленичева и Дмитрия Ананко и вышел на 10-е место в клубном списке гвардейцев. Уже до конца сезона Промес может войти в топ-6, обойдя Илью Цымбаларя, Александра Филимонова, Дениса Глушакова и Сергея Паршивлюка.

Лидеры по матчам за «Спартак» в чемпионатах России