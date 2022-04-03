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Сегодня, 06:28

Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак» в чемпионате

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото «СЭ»

Матч против «Локомотива» (0:1) стал для Квинси Промеса 144-м за «Спартак» в чемпионатах России.

Голландец обогнал Дмитрия Аленичева и Дмитрия Ананко и вышел на 10-е место в клубном списке гвардейцев. Уже до конца сезона Промес может войти в топ-6, обойдя Илью Цымбаларя, Александра Филимонова, Дениса Глушакова и Сергея Паршивлюка.

Лидеры по матчам за «Спартак» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Егор Титов

Россия

1995-2008

324

Дмитрий Комбаров

Россия

2010-2019

226

Андрей Тихонов

Россия

1992-2000, 2011

192

Дмитрий Хлестов

Россия

1992-2000, 2002

183

Евгений Макеев

Россия

2009-2016

165

Сергей Паршивлюк

Россия

2007-2016

148

Денис Глушаков

Россия

2013-2019

147

Александр Филимонов

Россия

1996-2001

147

Илья Цымбаларь

Россия

1993-1999

146

Квинси Промес

Голландия

2014-2018, 2021-н.в.

144

Дмитрий Аленичев

Россия

1994-1998, 2004-2005

143

Дмитрий Ананко

Росси

1992-2002

143

Роман Павлюченко

Россия

2003-2008

141

Роман Зобнин

Россия

2016-н.в.

140

Мартин Йиранек

Чехия

2004-2010

136

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Ананко
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Уфа

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Федор Смолов

Динамо

 10
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Краснодар

 6
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