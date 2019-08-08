"Барселона", "Интер" и "Боруссия" сыграют в Москве с "Локомотивом" и ЦСКА

Пока наши клубы ждут своих соперников по групповому этапу еврокубков, столица уже принимает именитых гостей. С 20 по 25 августа в Черкизово на международный юношеский турнир UTLC Cup 2019 приедут звездные "Барселона", "Боруссия", "Интер" и "Лион". Их соперниками станут московские "Локомотив" и ЦСКА, компанию которым также составят японская "Иокогама Маринос", минское "Динамо", "Астана" и китайский клуб "Чжэцзян Гринтаун".

Расписание матчей, билетную программу и более подробную информацию можно найти на официальном сайте турнира utlccup.com. Матч открытия, а также решающие встречи покажут телеканалы "Матч ТВ" и "Матч Премьер".