Баранник заявил, что Бакаев проиграл бразильцам и россиянам в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался, почему у Зелимхана Бакаева не получилось заиграть в первом своем сезоне за питерский клуб.

«Думаю дело не только в бразильцах, а также и в российских ребятах, которые играю на его позиции. Те же Кузяев, Мостовой. Конкуренция была большая, но судя по всему, он проиграл эту конкуренцию. Да, все так просто. Орлов посчитал, что Бакаеву не хватило психологии, чтобы конкурировать с бразильцами? Я в отличие от Геннадия Сергеевича не такой сильный психолог, но могу констатировать факт, что любой топовый спорт подразумевает конкуренцию. А уже по каким причинам Бакаев мог проиграть эту конкуренцию, могут знать только те люди, которые непосредственно с ним работают, ну и он сам. Самое лучшее, что он может сделать — это найти место, где он будет играть. Любой спортсмен должен участвовать в соревнованиях. Не участвуя, ты деградируешь. Поэтому то, что выберет Бакаев, будет его выбором, и мы с вами не можем это никак предугадать. Я думаю, во всяком случаи надеюсь, что он понимает, если он хочет прогрессировать и расти, как футболист, ему необходимо игровое время. Он должен исходить из этого», —приводит слова Баранника «Спорт День за Днем».

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Спартак». 26-летний россиянин забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.