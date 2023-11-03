Директор женского «Спартака» Терехова: «Мужская команда старается показывать зрелищный футбол, но она нестабильна»

Директор женского «Спартака» Елена Терехова поделилась мнением об игре мужской команды в текущем сезоне.

«Они стараются играть в зрелищный футбол. И мы на такой ориентируемся. Есть вопросы по игре, она нестабильна. Но со стороны судить всегда проще, а как все внутри происходит... Уверена, тренер всегда исходит из лучших побуждений. Мне нравится, как играет Бонгонда, его легкость. Эстетично смотрится. Также отмечу Бабича. А из наших очень нравится Зиньковский — наверное, потому что я примерно в том же стиле играла — и Литвинов», — цитирует Терехову «РБ Спорт».

На данный момент красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 13 туров.