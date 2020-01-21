Баду, Ларссон и Мельгарехо тренировались по индивидуальной программе

«Спартак» сегодня провел две тренировки на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, информирует пресс-служба клуба. Утром команду ждали беговые нагрузки, а вечером упор был сделан на отработку действий при стандартных положениях.

По индивидуальной программе занимались Малколм Баду, Джордан Ларссон и Лоренсо Мельгарехо. Немецкий защитник почувствовал дискомфорт после силовых нагрузок, шведский форвард восстанавливается от травмы, полученной в матче за сборную, а парагвайский хавбек работал с физиотерапевтом из-за спазма спины.

Завтра спартаковцев ждут теоретическое занятие и еще две тренировки под руководством Доменико Тедеско. Первый сбор красно-белых продлится до 24 января.