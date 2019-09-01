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«Арсенал» — ЦСКА: Ахметов забил первый гол в клубной карьере

16:47
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сравнял счет в матче 8-го тура чемпионата России против «Арсенала».

Армейцы провели опасную атаку, которая закончилась ударом по воротам. Оборона туляков справилась с этим моментом, но не сумела вынести мяч из штрафной. Первым к отскочившему мячу успел Ахметов, который проткнул его в дальний нижний угол.

Отметим, что этот гол стал первым для 21-летнего хавбека в клубной карьере.

Арсенал Т — ЦСКА

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