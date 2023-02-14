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Сегодня, 20:14

Семак: «По сути, наша работа на тренировочных сборах окончена»

Сергей Семак подвел итоги тренировочного сбора «Зенита»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Уралом» (1:1) оценил состояние игроков своей команды.

«Главное, что все здоровы. Естественно, уровень команд, с которыми мы играли сегодня утром и вечером, разнился. Для нас главным было набрать необходимый объем, хотелось бы, чтобы все сыграли максимально возможное игровое время — те игроки, на которых мы рассчитываем. Во время первого матча, конечно, было немного жарковато, а во втором помешала интенсивность и огромное количество фолов — к сожалению, игра получилась очень медленной по независящим от нас причинам. В любом случае, у нас есть понимание, кто в каком состоянии находится. Будем готовиться к следующему матчу — мы летим совсем скоро. По сути, наша работа на тренировочных сборах окончена», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Заключительной контрольной встречей питерцев на сборах станет игра против иранского «Сепахана», которая пройдет 17 февраля и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-14-sergey-semak-nasha-rabota-na-trenirovochnykh-sborakh-po-suti-okonchena.htm
Сергей Семак
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Торпедо М

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