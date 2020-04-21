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Андрей Панюков — о тренировках на самоизоляции: «Периодически приезжаем на стадион, это бывает редко и не толпой»

10:40
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Форвард «Урала» Андрей Панюков в интервью «СЭ» поделился мнением о пандемии коронавируса.

— Если честно, уже надоедает читать одно и то же. В 12 часов по местному времени вывешивают список заболевших за сутки. Изучаю, смотрю, сколько в регионах, сколько в Свердловской области, Москве. Так что все мы уже стали экспертами.

— Программы, посвященные коронавирусу на ТВ, смотрите?

— Пару раз посмотрел в начале — и все. Мусолят одно и то же.

— Опишите свой день.

— Сегодня проснулся, попил кофе и поехал на стадион. А так в магазин сходил, мусор выбросил, фильм посмотрел... Дома в субботу и воскресенье.

— В Екатеринбурге еще не ввели строгий режим?

— Пока такого, как в Москве, нет. Поэтому съездил на стадион, поработал в тренажерном зале. Нас здесь 5-6 человек из «Урала», и мы периодически приезжаем на арену. Это бывает редко и не толпой. Никто не рискует. (Дмитрий Зимин)

Полное интервью с Андреем Панюковым читайте здесь.

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