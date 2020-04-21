Форвард «Урала» Андрей Панюков в интервью «СЭ» поделился мнением о понижении зарплаты из-за паузы в чемпионате России в связи с пандемией коронавируса.

— Григорий Иванов уже выступал и говорил, что не хочет их нам уменьшать по крайней мере до 1 мая. Думаю, в начале следующего месяца тренироваться никто не начнет, судя по тому, что происходит. 1 мая мы не выйдем, так что вполне возможно урежут. Но ненамного. Мы общаемся с пацанами, никто и слова не сказал бы. Никто против не будет. Все зависит от руководства, как решат, тогда и будем разговаривать. У нас все адекватные, проблем не возникнет.

— У людей, которые считают чужие деньги, есть два мнения — либо вы должны помочь клубу, либо помочь людям. Может, вы скидывались на помощь кому-то в Екатеринбурге?

— Две недели назад я дал интервью, сказав, что сокращение на 40 процентов это больно. На меня так накинулись. Хотя к любому человеку подойди с таким предложением, будет неприятно. Конечно, мы готовы помочь. Пусть уменьшат зарплату и отдадут эти деньги на помощь пострадавшим. (Дмитрий Зимин)

Полное интервью с Андреем Панюковым читайте здесь.