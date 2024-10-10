Андрей Мостовой: «Народ устал, что побеждает всегда одна команда. Отсюда кричалка «Зенит» — позор российского футбола»
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой в комментарии «СЭ» поделился мнением, почему болельщики продолжают скандировать фразу «Зенит» — позор российского футбола".
«Народ устал от того, что побеждает всегда одна команда. Решили вот объединиться против эдакого «зла». По мнению этих болельщиков, мы «зло». Победителей часто не любят. Особенно таких, которые доминируют продолжительное время. Меня лично это не задевает. С трибун всегда что-то кричат. А эту кричалку болельщики скандируют уже довольно продолжительное время, меня это не тревожит», — сказал Мостовой «СЭ».
«Зенит» становился чемпионом России последние 6 лет. В текущем сезоне сине-бело-голубые замыкают тройку лидеров турнирной таблицы РПЛ с 26 очками после 11 туров. В Кубке страны «Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D.
Дарик Агаларов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2