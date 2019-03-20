Андрей Аршавин: "Сейчас Семак не может полностью реализовать то, что хочет"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в интервью "Известиям" отметил, что у "Зенита" есть проблемы с составом. По его мнению, сейчас главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак​ не может полностью реализовать свои идеи.

– Что происходит с "Зенитом"? Почему победы даются так тяжело?

– У "Зенита" перебор центральных полузащитников: их восемь. А крайних, наоборот, недобор. Кто-то болеет, кто-то травмирован. И даже возвращение Ригони сейчас, как свежая холодная водица. Он не замылен в этих схемах и выглядит неплохо в последних матчах. По сути Семаку приходится затачивать схему под тех футболистов, которых не он набирал в клуб. Иногда команда играет в четыре центральных полузащитника, вообще без крайних. Троих игроков этой позиции явно нужно продавать.

– Вы понимаете, какой футбол Сергей Семак хочет построить в "Зените"?

– Думаю, сейчас он просто не может полностью реализовать то, что хочет, по причине, о которой я уже сказал. Думаю, его расчет – это кулак в середине поля, надежная игра в обороне и два нападающих, которые реализуют свои моменты.

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