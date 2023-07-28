Аршавин — о Венделе: «Он только приехал. Тренируется он или нет — я не в курсе»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с полузащитником команды Венделом.

— Что происходит с Венделом?

— Пока он только приехал. Тренируется он или нет — я не в курсе.

— Он уйдет, как говорил Семак?

— Не знаю, это Александра Ивановича надо спросить. Он ведет переговоры.

25 июля Вендел прибыл в расположение клуба. 27 июля главный тренер команды Сергей Семак заявил, что сейчас агент футболиста занимается поиском варианта, который устроит «Зенита».

Вендел выступает за питерцев с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.