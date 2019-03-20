Андрей Аршавин: "Перевел бы чемпионат России на систему "весна - осень"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал три главных изменения, которые провел бы в российском футболе прямо сейчас. По его мнению, проведение сезонов по системе "осень - весна" убило вторую лигу.

– Во-первых, я бы построил пять-шесть академий по аналогии с той, которую сделали в Краснодаре, – цитируют "Известия" Аршавина. – Перевел бы чемпионат России на систему "весна - осень". И сделал бы объединенный чемпионат до 19 лет, включив туда команды из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Азербайджана, если участникам из двух последних стран можно будет играть друг с другом.

– В чем смысл возвращения на систему "весна - осень"?

– Летом в нашей стране надо проводить как можно больше матчей, а не делать огромную паузу. А нынешняя система "осень - весна" убила вторую лигу. Теперь там шесть месяцев нет соревновательного футбола. У них два огромных перерыва на отдых: зимой и летом.

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