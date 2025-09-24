Анатолий Воробьев — о жизни в Израиле: «Меня больше тревожат не внешние враги, а теракты на остановках, в транспорте»

Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев, с 2023 года живущий в Израиле, в интервью «СЭ» рассказал об обстановке в этой стране.

— Израиль сегодня не самое безопасное место на Земле. Хоть раз вам было страшно?

— Нет. На ракеты хуситов или из Газы не обращаю внимания, даже в убежище не хожу. Вот когда в июне начались иранские атаки, пришлось. Одна ракета упала неподалеку, в соседних домах выбило стекла, у нас штукатурка осыпалась. Но я спокойно к этому отнесся.

Если говорить о страхе, меня больше тревожат не внешние враги, а теракты на остановках, в транспорте. Боюсь за дочь и внучку. В этом смысле здесь действительно как на пороховой бочке. А те же атаки хуситов скорее декоративная история. Но ее активно подхватывают СМИ.