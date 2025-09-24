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24 сентября 2025, 09:00

Рамирес: «Получил российское гражданство и не хочу забывать русский язык, поддерживаю уровень»

Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем уровне владения русским языком.

«У меня много русскоговорящих друзей как в России, так и в Венгрии. Общались, ходили вместе ужинать, играть в гольф. К тому же я, как и моя семья, получил российское гражданство и не хочу забывать язык, поддерживал уровень. Мой уровень владения русским языком — все понимаю, могу отвечать. Мне хватает. Всего знаю шесть языков, но дома говорим на четырех из них: английском, венгерском, русском и испанском. Использование конкретного языка зависит от настроения. Например, моя семья может говорить по-венгерски, потом резко перейти на русский. Тренер, репетитор и школа у детей на русском. Испанский используем только для общения с бабушками и дедушками», — сказал Рамирес «СЭ».

Алексей Батраков и&nbsp;Кристиан Рамирес.«Были варианты в Латинской Америке, но душа не лежала. Вернулся в Россию по зову сердца». Интервью Рамиреса

26 июля «Локомотив» объявил о подписании контракта с эквадорцем на два года.

Рамирес играл за «Краснодар» с 2017 по 2023 год. Два года назад он перешел в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги.

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Кристиан Рамирес
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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