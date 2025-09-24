Рамирес: «Получил российское гражданство и не хочу забывать русский язык, поддерживаю уровень»
Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем уровне владения русским языком.
«У меня много русскоговорящих друзей как в России, так и в Венгрии. Общались, ходили вместе ужинать, играть в гольф. К тому же я, как и моя семья, получил российское гражданство и не хочу забывать язык, поддерживал уровень. Мой уровень владения русским языком — все понимаю, могу отвечать. Мне хватает. Всего знаю шесть языков, но дома говорим на четырех из них: английском, венгерском, русском и испанском. Использование конкретного языка зависит от настроения. Например, моя семья может говорить по-венгерски, потом резко перейти на русский. Тренер, репетитор и школа у детей на русском. Испанский используем только для общения с бабушками и дедушками», — сказал Рамирес «СЭ».
26 июля «Локомотив» объявил о подписании контракта с эквадорцем на два года.
Рамирес играл за «Краснодар» с 2017 по 2023 год. Два года назад он перешел в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги.
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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