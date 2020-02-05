Алексей Миранчук — о криках про «Милан» и состоянии брата Антона
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после победы над «Спартаком» (1:1, 4:2 — по пен.) в матче Кубка Париматч Премьер подвел итоги встречи. Игра прошла в Дохе (Катар).
— Много жестких стыков. Товарищеский турнир, а отношение друг к другу — не товарищеское!
— Тут уже афиша сама за себя говорит. Такие матчи всегда принципиальны, поэтому такой настрой.
— В первом тайме лучше выглядел «Локо», во втором — «Спартак». С чем связано?
— У «Спартака» вышли все свежие после перерыва. Обновился состав, соответственно вырос у соперников темп, стали они играть выше. И нам стало сложнее. Но ничего -показали характер. Где-то потерпели, где-то спас вратарь.
— Как у Антона дела?
— Полетел в Германию к врачу, который его оперировал. Пройдет до пятницы курс реабилитации, и там будет видно. Надеемся, что скоро поправится. Главное, что нет перелома. Ждем Антона на третьем сборе.
— Когда здесь в Катаре выходите на поле, нет в голове мыслей: «а сейчас я мог быть в Милане»?
— Пф... Блин, нет!
— А слышали, что вам с трибуны кричали?
— Там какие-то стихи были! Фразочки интересные.
— А еще кричали про «Милан» и «Ювентус», и вы махнули рукой.
— Я? Не может быть!
— Общались с Федором Смоловым после его отъезда в Испанию?
— Недавно уехал, пока ему мало что есть рассказать. Пройдет немного времени — созвонимся, спишемся, есть группа. Обязательно пообщаемся.
— То есть, не удаляли его из группы?
— Нет! (Дмитрий Зеленов)