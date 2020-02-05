Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после победы над «Спартаком» (1:1, 4:2 — по пен.) в матче Кубка Париматч Премьер подвел итоги встречи. Игра прошла в Дохе (Катар).

— Много жестких стыков. Товарищеский турнир, а отношение друг к другу — не товарищеское!

— Тут уже афиша сама за себя говорит. Такие матчи всегда принципиальны, поэтому такой настрой.

— В первом тайме лучше выглядел «Локо», во втором — «Спартак». С чем связано?

— У «Спартака» вышли все свежие после перерыва. Обновился состав, соответственно вырос у соперников темп, стали они играть выше. И нам стало сложнее. Но ничего -показали характер. Где-то потерпели, где-то спас вратарь.

— Как у Антона дела?

— Полетел в Германию к врачу, который его оперировал. Пройдет до пятницы курс реабилитации, и там будет видно. Надеемся, что скоро поправится. Главное, что нет перелома. Ждем Антона на третьем сборе.

— Когда здесь в Катаре выходите на поле, нет в голове мыслей: «а сейчас я мог быть в Милане»?

— Пф... Блин, нет!

— А слышали, что вам с трибуны кричали?

— Там какие-то стихи были! Фразочки интересные.

— А еще кричали про «Милан» и «Ювентус», и вы махнули рукой.

— Я? Не может быть!

— Общались с Федором Смоловым после его отъезда в Испанию?

— Недавно уехал, пока ему мало что есть рассказать. Пройдет немного времени — созвонимся, спишемся, есть группа. Обязательно пообщаемся.

— То есть, не удаляли его из группы?

— Нет! (Дмитрий Зеленов)