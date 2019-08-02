Александр Васютин: "Брат до 18 лет занимался футболом, но затем решил выбрать другую профессию"

Голкипер "Зенита" Александр Васютин, который вернулся в клуб из Норвегии, в интервью "СЭ" рассказал о своей семье. Брат Васютина также занимался футболом и был вратарем.

– Вы – петербуржец. Ваши родители – ленинградцы?

– Да. Мама – финансист, папа – водитель скорой помощи. Отец раньше еще работал в строительстве, вместе с моим старшим братом Георгием участвовал в возведении Западного скоростного диаметра (платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. – Прим. "СЭ"). Брат до 18 лет занимался футболом, но после поступления в институт решил выбрать другую профессию.

– А жили где?

– Калининский район – Пискаревка. Я и сейчас там же живу пока. С родителями.

– На какой позиции выступал брат?

– Тоже голкипером был. Мы с ним примерно в одно время начали заниматься футболом, но он – на два с половиной года меня старше. Так что я начал в 6-7 лет, а он в 8-9. (Гоша Чернов)

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