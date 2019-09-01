Александр Медведев: «Спартак» рано сбрасывать со счетов"

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал гонку лидеров в РПЛ после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура.

— Я думаю, та пятерка, что была в лидерах перед этим туром, и дальше будет биться за первое место, — признался Медведев.

— «Спартак» рано сбрасывать со счетов?

— Конечно, восемь туров только прошло. (Константин Колмаков)

Почему после победы над «Спартаком» «Зенит» не стал лидером //

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