РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Медведев: «Спартак» рано сбрасывать со счетов"

22:14
Теги:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал гонку лидеров в РПЛ после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура.

— Я думаю, та пятерка, что была в лидерах перед этим туром, и дальше будет биться за первое место, — признался Медведев.

— «Спартак» рано сбрасывать со счетов?

— Конечно, восемь туров только прошло. (Константин Колмаков)

Почему после победы над «Спартаком» «Зенит» не стал лидером //
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир