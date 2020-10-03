Алекс Крал: «Я не думаю только о «Ламборгини»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после ничьей в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (1:1) отметил, что для него непринципиальна позиция на поле.

— Вам удобнее играть выше?

— В сборной я играю чуть выше, в «Спартаке» у меня более оборонительная роль. Думаю, я должен играть на той позиции, на которой нужен команде. Я могу играть на обеих позициях — как ближе к атаке, как в сборной Чехии, так и ближе к защите, как в «Спартаке». Это не проблема для меня.

— Мы знаем, что клуб хочет купить правого защитника. После этого вы будете играть выше?

— Я думаю, Зобнин тоже может выполнять оборонительные функции. Все решения все равно принимает тренера. Если говорить об игре в центре поля, думаю, Зоба может играть «8», а я останусь «6».

— В Instagram есть видео пранка с вашим участием. Возможно, вы видели. Вы в «Ламборгини». Когда вы купили ее?

— Я купил ее около 7 месяцев назад в Чехии. Я люблю спортивные машины. Думаю, она мне подходит. Я люблю машины.

— Для вас это не проблема? Иногда болельщики говорят: «Вот, он только начал играть, а уже ездит на дорогой машине».

— Зависит от того, с какого угла рассматривать этот вопрос. Да, есть и такая позиция. Но это может быть и мотивацией для других людей, футболистов. Я не думаю только о «Ламборгини». Я думаю о том, как тренируется команда, как я тренируюсь — есть много видео с моими индивидуальными тренировками. (Артем Калинин)