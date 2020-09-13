Во время второго тайма матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» голкипер армейцев Игорь Акинфеев накричал на одноклубника Вадима Карпова. Эпизод случился на 60-й минуте встречи.

Судя по всему, Акинфеев был недоволен игрой 18-летнего Карпова в моменте с ударом защитника красно-белых Георгия Джикии.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»