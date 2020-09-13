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Акинфеев поругался с Карповым во время дерби ЦСКА — «Спартак». Было страшно

20:35
13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак». Вадим Карпов (слева), Хердур Магнуссон (по центру) и Игорь Акинфеев.
13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак». Вадим Карпов (слева), Хердур Магнуссон (по центру) и Игорь Акинфеев.
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Во время второго тайма матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» голкипер армейцев Игорь Акинфеев накричал на одноклубника Вадима Карпова. Эпизод случился на 60-й минуте встречи.

Судя по всему, Акинфеев был недоволен игрой 18-летнего Карпова в моменте с ударом защитника красно-белых Георгия Джикии.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»

ЦСКА — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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