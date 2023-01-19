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Акинфеев назвал главную звезду ЦСКА в первой части сезона

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» назвал главную звезду красно-синих по итогам первой части сезона.

— Ну, вообще [главная звезда команды] это Кирилл Анатольевич Набабкин. А так, наверное, Хорхе [Карраскаль]. Это яркий игрок. Все, конечно, ждут от него прямо чего-то такого, но чудес не бывает — у всех бывают спады. Однако если брать по технике и мастерству, конечно, это Карраскаль, — сказал Акинфеев.

ЦСКА после 17 сыгранных туров чемпионата России занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Зенита» на 13 очков. Кроме того, команда пробилась в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России. Карраскаль провел за армейцев 16 матчей в чемпионате, забив в них 5 голов и сделав 5 голевых передач.

Игорь Акинфеев в&nbsp;матче Лиги чемпионов. «Гимн Лиги чемпионов не хотелось бы менять ни на что». Акинфеев — о переходе в Азию, ЧМ-2022 и главной звезде ЦСКА

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

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26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Игорь Акинфеев
Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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