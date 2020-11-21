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«Ахмат» — «Зенит»: все голы матча

17:02
Бернард Бериша. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бернард Бериша. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Ахмат» принимает «Зенит» в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ.

Счет в матче в первом тайме открыл Далер Кузяев. В середине первой половины матча положение выровнял Бернард Бериша.

16-я минута: гол Кузяева

26-я минута: гол Беришы

Ахмат — Зенит

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