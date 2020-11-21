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«Ахмат» — «Зенит»: Ловрен забил в начале второго тайма

17:37
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен отличился в начале второго тайма матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата». Он снова вывел питерцев вперед в этой встрече — 2:1.

Ахмат — Зенит

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