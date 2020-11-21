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«Ахмат» — «Зенит»: Бериша сравнял счет в первом тайме

16:58
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша отличился в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.

Ахмат — Зенит

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