Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ахмат» — «Тамбов»: хозяева открыли счет в матче

18:16
Теги:

«Ахмат» открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова».

На 15-й минуте отличился Евгений Харин. Счет матча — 1:0 в пользу «Ахмата».

Ахмат — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10573
Все опросы
Нужно ли допускать «Оренбург» и «Аланию» к игре в РПЛ без нужной лицензии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

РПЛ становится закрытой лигой — спасибо «Оренбургу»
Кто такая Лидия Доротенко: карьера и непростая личная жизнь
Москвичка обвинила воспитательницу детского сада в растлении дочери
«Газпром» пообещал бесплатно провести газ к небольшим частным домам

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры