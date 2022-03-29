«Локомотив» планирует добираться на матч с «Ростовом» и обратно поездом

«Локомотив» планирует добираться на матч РПЛ с «Ростовом» поездом

В «Локомотиве» рассказали, как команда планирует добираться на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Локомотив» планирует добираться на матч с «Ростовом» поездом, — рассказали «РБ Спорт» в пресс-службе московского клуба. — После встречи команда вернется в Москву этим же видом транспорта".

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 10 апреля. Встреча пройдет в Ростове. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

После 23 туров РПЛ «Локомотив» набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе. «Ростов» с 22 баллами располагается на 12-й позиции и также имеет одну встречу в запасе.