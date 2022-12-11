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Агент защитника ЦСКА Мойзеса: «Переговоры между армейцами и «Интернасьоналом» о выкупе игрока приостановлены»

Константин Белов
Корреспондент
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Мойзес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент бразильского защитника ЦСКА Мойзеса Луис Фернандо Гарсия рассказал «СЭ», как проходят переговоры между российским клубом и «Интернасьоналом».

Мойзес выступает за армейцев на правах аренды из бразильской команды.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

«Пока что переговоры между ЦСКА и «Интернасьоналом» о выкупе Мойзеса приостановлены. Но могу сказать, что моему клиенту нравится играть в ЦСКА и жить в Москве», — сказал Гарсия «СЭ».

ЦСКА арендовал Мойзеса в начале августа нынешнего года. На его счету 2 голевых передачи в 18 матчах за красно-синих.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.

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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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