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Сегодня, 16:06

В «Хетафе» ответили на вопрос об интересе «Спартака» к Максимовичу

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Неманья Максимович (в центре).
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Хетафе» прокомментировали «СЭ» информацию о том, что «Спартак» интересуется полузащитником испанского клуба Неманьей Максимовичем.

Ранее об этом в своем Telegram-канале сообщал журналист Сергей Ильев.

«Спартак» заинтересован в Максимовиче? Нам жаль, но у нас нет никакой информации насчет этого", — сказали в пресс-службе «Хетафе» «СЭ».

Максимович выступает за «Хетафе» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего серба в 10 миллионов евро.

Неманья Максимович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Хетафе
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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