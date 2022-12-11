Марио Фернандес возобновил карьеру. Он будет играть в Бразилии

ЦСКА объявил о том, что защитник Марио Фернандес принял решение возобновить карьеру футболиста.

14.12.2022 | Франция — Марокко

32-летний бразилец, у которого есть российский паспорт, будет выступать в одном из бразильских клубов в 2023 году.

«Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести еще один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть здесь. Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне», — сказал Фернандес в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале армейцев.

Марио Фернандес приостановил карьеру в мае нынешнего года. Футболист попросил руководство ЦСКА разрешить ему вернуться в Бразилию по личным причинам.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, его контракт с красно-синими рассчитан до конца июня 2024 года. Также в составе сборной России он доходил до четвертьфинала ЧМ-2018.