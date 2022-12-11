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11 декабря, 15:35

Марио Фернандес возобновил карьеру. Он будет играть в Бразилии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА объявил о том, что защитник Марио Фернандес принял решение возобновить карьеру футболиста.

14.12.2022 | Франция — Марокко

32-летний бразилец, у которого есть российский паспорт, будет выступать в одном из бразильских клубов в 2023 году.

«Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести еще один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть здесь. Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне», — сказал Фернандес в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале армейцев.

Марио Фернандес приостановил карьеру в мае нынешнего года. Футболист попросил руководство ЦСКА разрешить ему вернуться в Бразилию по личным причинам.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, его контракт с красно-синими рассчитан до конца июня 2024 года. Также в составе сборной России он доходил до четвертьфинала ЧМ-2018.

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Тампа-Бэй
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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16
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