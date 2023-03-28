Агент защитника «Сочи» Дркушича рассказал, когда футболист вернется в расположение клуба

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича рассказал, когда футболист вернется в расположение клуба из сборной Словении.

«Ваня сегодня возвращается в Россию. Завтра он уже будет в расположении команды», — приводит Sport24 слова Ратковицы.

Дркушич впервые в карьере получил вызов в сборную Словении. Он дебютировал за команду 26 марта в матче отборочного турнира Евро-2024 против Сан-Марино (2:0).