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Сегодня, 14:30

Джикия и Николсон назвали Соболева лучшим игроком чемпионата

Читать «СЭ» в
Шамар Николсон, Александр Соболев и Георгий Джикия (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан и защитник «Спартака» Георгия Джикия и форвард красно-белых Шамар Николсон поставили одноклубника, нападающего Александра Соболева на первое место при выборе лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата Джикия включил в тройку Соболева, а также защитника «Спартака» Виктора Мозеса и форварда «Уфы» Гамида Агаларова. Николсон назвал в топ-3 Соболева, Агаларова и полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.

Сам Соболев поставил на первое место Джикию, а вторым и третьим — вратаря красно-белых Александра Селихова и защитника Самюэля Жиго.

«Cпартак»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото "СЭ"
«Cпартак»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов.
Фото «СЭ»

В чемпионате-2021/22 форвард забил 9 мячей и сделал 3 голевые передачи в 26 играх. У лучшего снайпера РПЛ — Агаларова — 19 голов.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».

Александр Соболев
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
3
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

 6
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