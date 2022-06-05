Джикия и Николсон назвали Соболева лучшим игроком чемпионата

Капитан и защитник «Спартака» Георгия Джикия и форвард красно-белых Шамар Николсон поставили одноклубника, нападающего Александра Соболева на первое место при выборе лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата Джикия включил в тройку Соболева, а также защитника «Спартака» Виктора Мозеса и форварда «Уфы» Гамида Агаларова. Николсон назвал в топ-3 Соболева, Агаларова и полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.

Сам Соболев поставил на первое место Джикию, а вторым и третьим — вратаря красно-белых Александра Селихова и защитника Самюэля Жиго.

«Cпартак»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

В чемпионате-2021/22 форвард забил 9 мячей и сделал 3 голевые передачи в 26 играх. У лучшего снайпера РПЛ — Агаларова — 19 голов.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».