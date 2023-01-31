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Сегодня, 16:23

Канчельскис назвал РПЛ слабой лигой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил уровень российского чемпионата.

«РПЛ — слабая лига. Звезды нашего чемпионата не могут заиграть в Европе. Примеров очень много: Азмун, Хонда, Миранчук, Думбия, Муса, Влашич, Промес. Да, кто-то из них играл или играет в европейских клубах, но явно не в том статусе, в котором они выступали в РПЛ. Кварацхелия — исключение из правил. Малком бы тоже ничего не добился, если бы перешел из «Зенита» в «ПСЖ». Даже большим мастерам тяжело перестроиться после РПЛ на футбол высокого уровня. Звездные легионеры играют в России вполноги и все равно становятся лучшими по статистке. Это говорит о низком уровне всей лиги», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Согласно рейтингу УЕФА РПЛ находится на 23-м месте. В топ три входят АПЛ, ла лига и Бундеслига.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-rpl-slabaya-liga-zvezdy-nashego-chempionata-ne-mogut-zaigrat-v-evrope/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Андрей Канчельскис
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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