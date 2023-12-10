Агент Кривцова рассказал, что к полузащитнику есть большой интерес из топ-5 чемпионатов

Футбольный агент Младен Гргич заявил, что клубы из ведущих лиг проявляют серьезный интерес к полузащитнику «Краснодара» Никите Кривцову.

«Я не сказал бы, что эти полгода были лучшими в карьере Никиты, но он играет отлично. К нему есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов, конкретные клубы называть не могу. Но я знаю, что «Краснодар» не хочет его продавать. Хотя посмотрим, что и как будет дальше. В каком возрасте нужно уезжать в Европу? Сложно сказать. Чтобы уезжать, нужно найти хорошую команду, подходящего тренера, который хотел бы его, чтобы Никита вписывался в его тактику», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

21-летний Кривцов выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. Всего за клуб он провел 70 матчей, забил 11 матчей и отдал четыре результативные передачи.