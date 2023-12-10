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Сегодня, 12:19

Агент Кривцова рассказал, что к полузащитнику есть большой интерес из топ-5 чемпионатов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Гргич заявил, что клубы из ведущих лиг проявляют серьезный интерес к полузащитнику «Краснодара» Никите Кривцову.

«Я не сказал бы, что эти полгода были лучшими в карьере Никиты, но он играет отлично. К нему есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов, конкретные клубы называть не могу. Но я знаю, что «Краснодар» не хочет его продавать. Хотя посмотрим, что и как будет дальше. В каком возрасте нужно уезжать в Европу? Сложно сказать. Чтобы уезжать, нужно найти хорошую команду, подходящего тренера, который хотел бы его, чтобы Никита вписывался в его тактику», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

21-летний Кривцов выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. Всего за клуб он провел 70 матчей, забил 11 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-krivtsova-k-nikite-bol-shoj-interes-iz-top-5-chempionatov/
Футбол
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
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 - : -
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