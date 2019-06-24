Адвокат Мамаева: "Куда этапируют Павла? Пока неизвестно"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева сообщил "СЭ", когда планирует подавать документы на условно-досрочное освобождения своего подзащитного, и рассказал, что заявление клуба о расторжении контракта с хавбеком еще не рассмотрено Палатой по разрешению споров РФС.

– Пока ни сторона защиты, ни СИЗО не получили постановление суда апелляционной инстанции, – говорит Бушманов. – До тех пор, пока этого документа не будет на руках, никакие мероприятия, связанные с исполнением приговора, невозможны. Следовательно, дата и место этапирования в данный момент неизвестны.

– Вы собираетесь подавать на УДО практически сразу по прибытии Павла в колонию?

– Да. Для этого есть все фактические основания. Необходимо только дождаться момента, когда Мамаев окажется в месте, которое ФСИН выберет для отбытия наказания.

– Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, наоборот, заявляет, что не собирается обращаться с ходатайством по УДО, так как для этого осужденному необходимо провести в колонии как минимум шесть месяцев.

– Сколько юристов, столько и мнений. В любом случае, закон четко предусматривает, что для того, чтобы воспользоваться правом на УДО, необходимо отбыть полгода наказания. Не уточняется, где именно требуется находиться за этот период. К тому же, должны появиться какие-то положительные сведения, свидетельствующие об исправлении. У Павла есть благодарственное письмо от руководителя СИЗО "Бутырка" в связи с участием в организации футбольного матча в изоляторе. Плюс ко всему, за время пребывания в изоляторе Павел не замечен ни в чем предосудительном, насколько мне известно, никаких отрицательных моментов в его личном деле не имеется. Это должно положительно повлиять на рассмотрение вопроса о его условно-досрочном освобождении.

– Кокориных, Мамаева и Протасовицкого могут отправить в одну колонию?

– Мне неизвестно о похожих случаях, но, думаю, что такая возможность имеется и воспользоваться ей будет целесообразно – тем более, сроки у всех четверых незначительны. Внимание общественности к этому делу повышено, один вопрос, когда фокус на четырех местах лишения свободы, другое – когда на одном. К тому же, если отправить братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого в одну колонию, то экономятся бюджетные средства. Мне кажется, что это стало бы правильным решением, но, в любом случае, решать ФСИН.

– Возможно ли, что братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого поселят в одном корпусе?

– В каждом учреждении есть несколько отрядов, могут распределить как в один, так и в разные. Проживать они будут в бараках, перемещение более-менее свободное. Условия для отбытия наказания не камерные, по сути, это такой пионерский лагерь строгого режима.

– "Краснодар" возобновил процесс расторжения контракта с Мамаевым?

– Мне пока неизвестно о дополнительных действиях со стороны клуба. На начальном этапе следствия "Краснодар" направлял заявление в Палату РФС по разрешению споров. Насколько понимаю, до настоящего времени производство по этому обращению не начиналось. В любом случае, рассмотрение обращения требует присутствия либо самого Павла, либо его законного представителя.

– То есть вас?

– Нет – я защитник Павла по уголовному делу. Для того, чтобы стать законным представителем, необходимо оформить соответствующие полномочия. Мы с Павлом этот вопрос пока даже не обсуждали. В любом случае, будет правильно, если на рассмотрение Павел появится лично, поскольку это касается непосредственно его судьбы в профессии. (Иван Торопцев)

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды​