Адиев о задаче «Крыльев» попасть в топ-8 РПЛ: «Нужно 6-7 трансферов, тогда сможем замахиваться на высокие места»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал о задаче, поставленной перед командой на сезон-2025/26.

— Перед вами стоит задача попасть в первую восьмерку?

— В принципе, да. Такая цель была озвучена. Но я и на встрече с руководством, и в разговоре с губернатором области сказал, что мы в первую очередь должны создать боеспособный коллектив, который сможет набирать очки в каждой игре, вне зависимости от ранга соперника, от того, дома ли мы выступаем или на выезде.

— Но вы же уже проанализировали состав команды. Насколько реально с ним попасть в первую восьмерку?

— Вы меня опять подводите к восьмерке. Это на меня не давит, восьмое место или что-то другое. Есть либо первое место, либо ты должен в каждой игре добиваться результата. Вот передо мной, считаю, прежде всего стоит такая задача: создать команду, которая в каждом туре сможет претендовать на победу.

Что касается состава «Крыльев», то костяк сохранился. 12 человек. Просто надо еще совершить шесть-семь приобретений, трансферов. Тогда сможем замахиваться на более высокие места.

— На встрече с руководством, губернатором прозвучало пожелание с их стороны, чтобы «Крылья» в итоге оказались в таблице выше «Акрона»?

— Таких слов не звучало. Но проведя несколько дней в Самаре, понимаю, что в регионе есть конкуренция между клубами. Это дерби. Постараюсь, чтобы «Крылья» удачно сыграли в этих матчах и были лучше «Акрона». При этом я, конечно, с уважением отношусь к этому самобытном клубу.

В сезоне-2024/25 «Крылья Советов» заняли десятое место в чемпионате России с 31 очком в 30 матчах.