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Адиев о задаче «Крыльев» попасть в топ-8 РПЛ: «Нужно 6-7 трансферов, тогда сможем замахиваться на высокие места»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал о задаче, поставленной перед командой на сезон-2025/26.

— Перед вами стоит задача попасть в первую восьмерку?

— В принципе, да. Такая цель была озвучена. Но я и на встрече с руководством, и в разговоре с губернатором области сказал, что мы в первую очередь должны создать боеспособный коллектив, который сможет набирать очки в каждой игре, вне зависимости от ранга соперника, от того, дома ли мы выступаем или на выезде.

— Но вы же уже проанализировали состав команды. Насколько реально с ним попасть в первую восьмерку?

— Вы меня опять подводите к восьмерке. Это на меня не давит, восьмое место или что-то другое. Есть либо первое место, либо ты должен в каждой игре добиваться результата. Вот передо мной, считаю, прежде всего стоит такая задача: создать команду, которая в каждом туре сможет претендовать на победу.

Что касается состава «Крыльев», то костяк сохранился. 12 человек. Просто надо еще совершить шесть-семь приобретений, трансферов. Тогда сможем замахиваться на более высокие места.

— На встрече с руководством, губернатором прозвучало пожелание с их стороны, чтобы «Крылья» в итоге оказались в таблице выше «Акрона»?

— Таких слов не звучало. Но проведя несколько дней в Самаре, понимаю, что в регионе есть конкуренция между клубами. Это дерби. Постараюсь, чтобы «Крылья» удачно сыграли в этих матчах и были лучше «Акрона». При этом я, конечно, с уважением отношусь к этому самобытном клубу.

В сезоне-2024/25 «Крылья Советов» заняли десятое место в чемпионате России с 31 очком в 30 матчах.

Магомед Адиев.«Цель попасть в восьмерку была озвучена, нужно шесть-семь трансферов». Адиев — о задачах «Крыльев», Осинькине и Зиньковском

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Магомед Адиев
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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