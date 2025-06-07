Адиев о задаче «Крыльев» попасть в топ-8 РПЛ: «Нужно 6-7 трансферов, тогда сможем замахиваться на высокие места»
Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал о задаче, поставленной перед командой на сезон-2025/26.
— Перед вами стоит задача попасть в первую восьмерку?
— В принципе, да. Такая цель была озвучена. Но я и на встрече с руководством, и в разговоре с губернатором области сказал, что мы в первую очередь должны создать боеспособный коллектив, который сможет набирать очки в каждой игре, вне зависимости от ранга соперника, от того, дома ли мы выступаем или на выезде.
— Но вы же уже проанализировали состав команды. Насколько реально с ним попасть в первую восьмерку?
— Вы меня опять подводите к восьмерке. Это на меня не давит, восьмое место или что-то другое. Есть либо первое место, либо ты должен в каждой игре добиваться результата. Вот передо мной, считаю, прежде всего стоит такая задача: создать команду, которая в каждом туре сможет претендовать на победу.
Что касается состава «Крыльев», то костяк сохранился. 12 человек. Просто надо еще совершить шесть-семь приобретений, трансферов. Тогда сможем замахиваться на более высокие места.
— На встрече с руководством, губернатором прозвучало пожелание с их стороны, чтобы «Крылья» в итоге оказались в таблице выше «Акрона»?
— Таких слов не звучало. Но проведя несколько дней в Самаре, понимаю, что в регионе есть конкуренция между клубами. Это дерби. Постараюсь, чтобы «Крылья» удачно сыграли в этих матчах и были лучше «Акрона». При этом я, конечно, с уважением отношусь к этому самобытном клубу.
В сезоне-2024/25 «Крылья Советов» заняли десятое место в чемпионате России с 31 очком в 30 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1