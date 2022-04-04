Абильдгор вернулся в расположение «Рубина»

Полузащитник Оливер Абильдгор вернулся в расположение «Рубина», сообщает Telegram-канал клуба.

Футболист уже приступил к тренировкам с казанской командой.

25-летний датчанин находился в Ольборге в Дании и восстанавливался, тренируясь с местным клубом.

Абильдгор играет за «Рубин» с лета 2020 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за команду во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.